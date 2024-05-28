Существуют убедительные доказательства сбития только двух российских Су.

110-я механизированная бригада украинской армии заявила, что меньше чем за месяц сбила семь штурмовиков российской авиации, нанеся сокрушительный удар российской авиации и взяв определенный реванш за поражение в боях за Авдеевку.

Как пишет Forbes, существуют убедительные доказательства сбития только двух российских Су. Поэтому, реванш мог быть менее сокрушительным для оккупантов, чем сообщалось.

Реванш за Авдеевку

110-я механизированная бригада, Министерство обороны Украины и даже президент Владимир Зеленский объявили об уничтожении бригадными подразделениями ПВО семи российских штурмовиков Су-25 - 4, 11, 13, 18, 22 мая, 23 мая и 25 мая.

Видео дня

"Проблема в том, что есть доказательства только двух сбитий: зернистая фотография чего-то горящего на земле, датированная 13 мая; и видео от 26 мая, снятое с очень большого расстояния, на котором может быть изображено, как ракета попадает в низко летящий самолет. Единственное другое визуальное "доказательство", которое предоставила 110-я механизированная бригада, на самом деле происходит из видеоигры", - пишет издание.

Это не значит, что россияне не потеряли много Су-25 в этом месяце. Просто сейчас это невозможно проверить.

Как пишет издание, нетрудно понять, почему 110-я механизированная бригада может "раздувать" свои победы. Бригада пережила тяжелую войну - и, возможно, очень хочет мести. Больше года 110-я механизированная бригада стояла на передовой в городе Авдеевка.

Битва в Авдеевке

Засев в руинах города под постоянными российскими бомбардировками, бригада из 2000 человек ждала неизбежной российской атаки. Наконец это произошло в октябре, когда российская армия численностью не менее 30 000 солдат атаковала с разных направлений.

110-й механизированной бригаде отчаянно не хватало боеприпасов, главным образом из-за того, что республиканцы в Конгрессе США задержали помощь Украине, начиная с того же месяца, когда россияне атаковали Авдеевку.

В середине февраля 110-я механизированная бригада отступила, оставив потенциально сотни потерь и передав то, что осталось от Авдеевки, России. После нескольких недель отдыха бригада вернулась на новую линию фронта к западу от Авдеевки - и очень ждала боя.

Не исключено, что 110-я механизированная бригада способна сбить семь Су-25 за месяц. В конце апреля Конгресс США наконец одобрил новую помощь Украине, а Пентагон немедленно отправил Украине боеприпасы на миллиарды долларов.

Более того, российская авиация стала гораздо более агрессивной со своей сотней Су-25 в течение тех полгода, когда украинцы выпрашивали боеприпасы.

Самым известным является тот факт, что российские Су-25 регулярно летали непосредственно над линией фронта вокруг прифронтового города Часов Яр в течение нескольких недель, начиная с середины апреля.

Для россиян это была новая практика. До того, как у украинцев временно закончились боеприпасы к ПВО, российские летчики, как правило, запускали свои ракеты с безопасного расстояния, в нескольких км от линии фронта.

Поэтому возможно, что у 110-й механизированной бригады было больше ракет для стрельбы, а поблизости было больше Су-25. Несмотря на это, есть доказательства только двух возможных сбитий - и этих доказательств мало.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки, 27 мая, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1460 российских военных. По состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины выросли до 503 800 человек.

Кроме того, за время полномасштабной войны уничтожено 357 самолетов и 326 вертолетов.

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