Появилась информация о первом уничтожении танка в Курской области.

Украина получила от США 31 танк Abrams, но потеряла на фронте уже около 20 из них. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Как утверждает издание, во время наступления ВСУ в Курской области был уничтожен танк M1A1 Abrams. Отмечается, что танки Abrams в основном развернуты в районе Авдеевки, а в Курской области это первый случай уничтожения. Также, по информации MWM, танк был уничтожен с помощью ручного противотанкового ракетного комплекса, скорее всего, "Корнет", что выделяет этот случай на фоне остальных случаев, когда танки уничтожались с помощью беспилотников.

"В результате последней потери общее число потерь танков M1A1 Abrams в Украине достигло 20 из 31 поставленной машины, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев", - пишет издание. Видео дня

При этом MWM указывает, что если уничтоженные танки Leopard могут быть компенсированы поставками из разных стран Европы, в первую очередь из Испании, то дальнейшие поставки танков Abrams США скорее всего осуществлять не будут.

Ранее предполагалось, что США будут стремиться избежать обязательств по поставкам танков Abrams в Украину и примут меры, чтобы не допустить их развертывания на фронте, в частности, чтобы не запятнать репутацию машины значительными боевыми потерями.

Издание также напоминает, что ранее украинские военнослужащие уже выражали недовольство работой "Абрамсов", ссылаясь как на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсату и их уязвимость перед российским огнем.

Танки Abrams на фронте - новости

Ранее Business Insider писал, что США отправили в Украину старые модели танков Abrams, без современной брони из обедненного урана. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, понижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.

В то же время ВСУ нашли способ защитить танки, изготавливая для них решетчатую броню, эти нововведения получили похвалу от многочисленных западных экспертов, которые отмечают ее простоту, но в то же время высокую эффективность

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