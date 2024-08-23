Украина получила от США 31 танк Abrams, но потеряла на фронте уже около 20 из них. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Как утверждает издание, во время наступления ВСУ в Курской области был уничтожен танк M1A1 Abrams. Отмечается, что танки Abrams в основном развернуты в районе Авдеевки, а в Курской области это первый случай уничтожения. Также, по информации MWM, танк был уничтожен с помощью ручного противотанкового ракетного комплекса, скорее всего, "Корнет", что выделяет этот случай на фоне остальных случаев, когда танки уничтожались с помощью беспилотников.
"В результате последней потери общее число потерь танков M1A1 Abrams в Украине достигло 20 из 31 поставленной машины, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев", - пишет издание.Видео дня
При этом MWM указывает, что если уничтоженные танки Leopard могут быть компенсированы поставками из разных стран Европы, в первую очередь из Испании, то дальнейшие поставки танков Abrams США скорее всего осуществлять не будут.
Ранее предполагалось, что США будут стремиться избежать обязательств по поставкам танков Abrams в Украину и примут меры, чтобы не допустить их развертывания на фронте, в частности, чтобы не запятнать репутацию машины значительными боевыми потерями.
Издание также напоминает, что ранее украинские военнослужащие уже выражали недовольство работой "Абрамсов", ссылаясь как на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсату и их уязвимость перед российским огнем.
Танки Abrams на фронте - новости
Ранее Business Insider писал, что США отправили в Украину старые модели танков Abrams, без современной брони из обедненного урана. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, понижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.
В то же время ВСУ нашли способ защитить танки, изготавливая для них решетчатую броню, эти нововведения получили похвалу от многочисленных западных экспертов, которые отмечают ее простоту, но в то же время высокую эффективность