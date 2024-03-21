Эксперт считает, что передача этих ракет будет очень затруднена по причине того, что у Пентагона нет утвержденного бюджета по помощи Украине.

Военный эксперт Олег Катков считает, что если Германия закупит ракеты JASSM-ER, в перспективе есть возможность передачи таких ракет Украине.

По его убеждению, это вопрос долгосрочной перспективы, ведь реализация закупки такого количества ракет JASSM-ER может длиться годами.

"Дело в том, что JASSM-ER предназначены для самолетов тактической авиации. В случае Германии, это будут самолеты F-35, которые они собираются закупить у США. Следовательно, поставки ракет привязаны к получению Германией F-35. А этого стоит ожидать в течение десятилетия, возможно чуть раньше. Вероятно, в 2027-2028 гг. определенное количество самолетов уже будет в боеспособном состоянии", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, Украина нуждается в таких ракетах, потому что JASSM-ER - это крылатая ракета для тактических самолетов, которая относится к тому же классу, что Storm Shadow/SCALP, Taurus.

"Было бы суперово, если бы F-16, которые передаются, поступили с ракетами JASSM-ER, без всяких ограничений по использованию их по территории РФ", - пояснил Катков.

Эксперт считает, что передача этих ракет будет очень затруднена по причине того, что у Пентагона нет утвержденного бюджета по помощи Украине.

"Некоторые страны ЕС объективно имеют их на вооружении. Например, в Польше есть около 40 ракет JASSM-ER. Но опять же, без США трудно говорить о том, что такие ракеты могут попасть в Украину в соответствующем количестве", - добавил аналитик.

Планы Германии закупить ракеты JASSM-ER

ВВС Германии заказывают 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35. Федеральное правительство уже выразило заинтересованность в покупке оружия Вашингтону в 2022 году. Цена закупки всего пакета самолетов, включая вооружение - восемь миллиардов евро.

Хотя вместе с F-35 уже заказано несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", процесс заказа крылатых ракет JASSM был отложен. Это было инициировано несколько дней назад и официальный контракт на покупку теперь ожидается осенью этого года.

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