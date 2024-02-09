Посол приветствовала решение Сената относительно дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине.

Киев имеет критическую нехватку военной техники, в частности ракет. Впрочем, людей, которые хотят воевать, все еще достаточно.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg. Она также выразила оптимизм в отношении того, что американские законодатели выйдут из тупика и проголосуют за помощь.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать – у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома – но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", – отметила Маркарова, добавив, что Киеву нужна была помощь "еще вчера".

Посол приветствовала принятие в Сенате решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Маркарова "была очень рада услышать, что решение получило сильную двухпартийную поддержку".

"Конечно, это еще не окончательно, но это только первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", - отметила Маркарова.

Война в Украине - помощь от США

В Сенате США зависло вопросы помощи Украине. Даже если удастся продвинуть военную помощь, есть много причин сомневаться, что деньги поступят, учитывая глубокую оппозицию среди республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа.

Накануне Сенат США проголосовал за рассмотрение сделки на 95 миллиардов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения требуется минимум 60 голосов.

Как писало Politico, во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся на арену с точки зрения политики США в отношении худшего стратегического кошмара Европы - Украины.

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