Силы обороны Украины знают, как использовать электронику против врага.

Украина, за счет умелого использования электроники, превращает аэростаты в войне с Россией на имитацию полетов истребителей F-16.

Цель такой хитрости - создать обманчивую угрозу для России, чтобы запутать ее противовоздушную оборону. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV:

"Знаю о цели применения этих аэростатов и шаров. Электроника, которая ставится, в основном имитирует полеты самолетов F-16. То есть цель какая? Вводить в заблуждение средства ПВО врага", - отметил Мусиенко.

Он расписал детали процесса: скорость аэростата имитируется специальным прибором, так как сам по себе аэростат достаточно медлен, чтобы обмануть радары РФ. Таким образом операторы врага, отслеживая безопасность воздушного пространство, видят полет самолета F-16, а не аэростата, пояснил Мусиенко.

Такой подход позволяет Киеву реализовать комбинированные удары, в том числе и по материковой территории России, акцентировал он. "Вводить в заблуждение ПВО врага и истощать противовоздушную оборону" - задача, которую ставит перед собой в данном случае Украина, уточнил он.

Как повлияют F-16 на войну в Украине - оценка Долинце

В апреле 2024 года свой взгляд на F-16 в Украине озвучил авиационный эксперт Богдан Долинце. Он оценил, изменится ли поле боя после поставки самолетов Украине. Долинце отметил, что о преимуществе ВСУ можно было бы говорить, если бы партнеры дали истребители в течении первой половины 2022 года.

Россия давно знает об обещанных поставках Украине, готовится к ним на фронте, акцентировал эксперт. Поэтому в текущем о переломном изменении войны именно за счет F-16 говорит не приходится, утверждает он.

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