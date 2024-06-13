ВСУ передают примерно 20% от общего производства этих ракет - это сотня из 500, изготавливаемых за год.

Украине передают 20% от общего объема производства ракет к Patriot и это максимум того, что может быть передано. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона, комментируя обеспечение украинских сил противовоздушной обороны боеприпасами и вооружением от стран-партнеров.

Он отметил, что атаки россиян преимущественно комбинированные, то есть противник применяет и дроны, и крылатые, и баллистические ракеты. Поэтому важным является для нас комплексность использования боеприпасов.

"В среднем, по информации, которую предоставляют в том числе наши представители противовоздушной обороны, на уничтожение одного объекта, если говорить об использовании ракет, речь идет о 2-3 ракетах, которые могут быть выпущены для того, чтобы уничтожить объект противника. Поэтому, если мы предположим, что половина дронов во время последней атаки была сбита мобильными группами с применением зенитно-артиллерийских или зенитно-пулеметных подразделений, то остается условно еще 15 объектов. Считайте так, что условно по тем объектам было выпущено примерно от 30 до 45 ракет. Вот вам цена только одной ночи. В соответствии с этим надо понимать, что есть определенные ограничения", - отметил Грабский.

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Он подчеркнул, что всего в мире выпускается до 500 ракет для Patriot в год, Украине передается сотня из них.

"То есть нам передается максимум того, что может быть передано. Это примерно 20% от общего производства. Даже те отчаянные меры, которые сейчас задействуются в мире для того, чтобы нарастить производство, позволяет нарастить их до 650 ракет Чтобы задействовать зенитно-артиллерийские или зенитно-пулеметные подразделения - расход боеприпасов там до 600, а возможно и больше выстрелов в минуту для того, чтобы противостоять агрессору. Таким образом потребность в боеприпасах была, есть и останется насущной потребностью Сил обороны Украины", - сказал Грабский.

По его словам, именно об этом и идет речь, когда Украина говорит о вопиющей необходимости значительного увеличения и наращивания темпов поставки боеприпасов.

"Но не следует забывать, что ни одно оружие, никакие боеприпасы не могут быть эффективными, если нет людей. И поэтому именно от Украины зависит, как эффективно будут решаться вопросы наращивания именно нашего человеческого потенциала, который может оперировать этим оружием", - добавил военный эксперт.

Оружие для Украигны - последние новости

Как сообщал УНИАН, хотя Украина и получает вооружение от западных партнеров, многое начал производить и украинский ВПК.

Украина призывает страны-партнеры финансировать изготовление оружия в Украине.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин выразил убеждение, что покупка оружия и боеприпасов для ВСУ у украинских компаний является "лучшим, самым быстрым и эффективным способом помочь нам на передовой".

В свою очередь главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на эту инициативу сказал, что западные партнеры "должны быть более креативными и исследовать новые пути оказания военной помощи Украине". По его словам, закупка оборудования у украинских компаний или у европейских и украинских совместных предприятий, созданных в Украине, является вариантом, который будет рассмотрен.

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