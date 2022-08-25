Если бы этим занялись несколько лет назад, у Украины уже была бы своя система ПВО, считает Романенко.

Если уже сейчас заняться производством своих средств противовоздушной обороны, у Украины может быть своя ПВО через 3-4 года.

Такое мнение в интервью журналисту Роману Цимбалюку озвучил политолог Юрий Романенко.

"Если бы мы вложились в ПВО еще в 2014, 2015, 2016 году, даже в 2017-2018 годах… У нас уже была бы своя система ПВО, как минимум сами смогли бы себя защищать лучше. Даже с учетом того, что они бы про***ли бы время, какую-то часть денег, она все равно была бы, уже работала в каких-то своих элементах. Валюту не нужно было бы привлекать, чтобы закупить что-то там в срочном порядке за рубежом, но этого не произошло", – говорит он.

По мнению Романенко, "теперь мы эту систему ПВО сможем в лучшем случае получить, если вложимся, начнем развивать, через 3-4 года минимум".

"Волшебный пендель нужен всем. Очень многие люди не в себе, "Укроборонпром" не в себе, Гусев (гендиректор "Укроборонпром" - УНИАН) не в себе, он не может ничего сделать, человек не из этой сферы, он там просто не должен быть. Зачем-то его туда поставили, он там не должен быть. Или, допустим, Минстрат, был Уруский (экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины – УНИАН), что-то делал, ничего не сделал, не получилось, сейчас Рябикин (действующий глава Минстрат – УНИАН) тоже непонятно, чем занимается. В такой критической отрасли!", - добавил политолог.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько на самом деле украинских средств противовоздушной обороны было уничтожено в первые дни широкомасштабного террора РФ.

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