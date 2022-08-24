Военный эксперт подчеркнул, что наземные взрывы есть, а это значит, что ПВО в Крыму пропускает то, что летит.

Военный эксперт Олег Жданов оценил эффективность российской ПВО в оккупированном Крыму. Ведь рашисты заявляют, что они сбивают на аннексированном полуострове беспилотники.

"В Новофедоровке прекрасно сработал фактор внезапности. Российская ПВО оказалась полностью неготовой к отражению ударов", - рассказал на своем YouTube-канале Жданов.

Эксперт отметил, что мы не знаем, что российские оккупанты там сбивают и сбивают ли что-либо в Крыму вообще. Это беспилотники или это какие-то более серьезные объекты.

"То, что там плотность ПВО - высочайшая, можно позавидовать в этом плане. Они нагнали туда всего и вся и постарались закрыть небо", - говорит Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что наземные взрывы есть, а это значит, что ПВО пропускает то, что летит.

Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

По словам советник ОПУ Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.

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