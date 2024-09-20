Украина может получить списанные австралийские Abrams, - Sydney Morning Herald

Австралийские генералы и оборонные чиновники выступили за эту инициативу.

Украинские военные могут получить на вооружение списанные австралийские танки M1A1 Abrams.

Как пишет Sydney Morning Herald, правительство Австралии совместно с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом передачи танков Украине для борьбы с российскими войсками. Ранее казалось, что Австралия не планирует предоставлять танки, но сотрудничество с США открывает возможность пересмотра этого решения.

Один из самых опытных командующих австралийской армии, генерал Питер Лихи, поддержал идею передать Украине списанные танки.

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"Я удивлен, почему эти танки до сих пор не предложены Украине. Они хоть и выводятся из эксплуатации, но это высококачественная техника, которая имеет обслуживание и запчасти, а украинцы в них очень нуждаются", - сказал генерал.

Танки M1A1 Abrams, приобретенные Австралией в 2004 году за 550 миллионов долларов, не использовались в боях и должны быть заменены более новыми моделями. В июле Австралия списала 59 таких танков, вызвав вопрос об их дальнейшей судьбе - хранение, утилизация или передача Украине. Дополнительно, украинское сообщество в Австралии выразило возмущение, что списанная военная техника, в частности патрульные машины и надувные лодки, продается на онлайн-аукционах, а не передается на фронт.

Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, подчеркнул, что танки являются ключевым элементом обороны: "Наши солдаты в них нуждаются и с радостью используют, если Австралия предоставит их напрямую или через США".

Министр обороны Ричард Марлз, который в феврале исключал возможность отправки танков в Украину, недавно смягчил свою позицию, заявив: "Мы ведем переговоры с украинским правительством по различным вариантам".

Источники в правительстве также подтвердили, что Марлз исследует, как реализовать передачу танков в соответствии с американскими правилами экспорта военных средств.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Майкл Шобридж также выступил за передачу: "Эти танки в хорошем состоянии. Украинцы ведут войну за свое выживание, и мы должны помочь им как можно скорее".

Танки Abrams на фронте - новости

Ранее Business Insider писал, что США отправили в Украину старые модели танков Abrams, без современной брони из обедненного урана. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, снижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.

В то же время ВСУ нашли способ защитить танки, изготавливая для них решетчатую броню, эти нововведения получили похвалу от многочисленных западных экспертов, которые отмечают ее простоту, но в то же время высокую эффективность.

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