Представитель Воздушных сил ВСУ прокомментировал появление нового дрона "Шахед-149 Газа", который недавно презентовал Иран.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что наша страна должна быть готовой к атакам различных видов беспилотников.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, прокомментировав появление нового БПЛА "Шахед-149 Газа", который недавно презентовал Иран. Он уточнил, может ли Тегеран передать это оружие России для новых обстрелов украинских территорий.

"Насчет этого конкретно я не могу вам сказать... Много беспилотников есть у Ирана, к сожалению", - сказал Игнат.

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Он отметил, что в Украине были не только "Шахеды": также не раз сбивали ударный "Мохаджер-6".

"Все может он (Иран - УНИАН) передать России, если на то будет... Тот самый "Араш-2", похожий на крылатую ракету, - об этом тоже шла речь. Поэтому надо быть готовым к таким вещам, потому что беспилотники будут и в дальнейшем применяться", - подчеркнул спикер.

Игнат добавил, что Украина также должна развивать у себя отрасль беспилотной авиации ударного типа, а также средства противодействия БПЛА.

Оккупанты применяют для ударов по Украине дроны из Ирана

Российские оккупанты используют в войне против Украины дроны-камикадзе Shahed-131/136, которые Москве поставляет Иран.

На днях Иран представил модернизированную версию беспилотника Shahed-149 Gaza. Тегеран полагается на этот беспилотник в попытках повысить свой потенциал в области разведки и наблюдения.

Беспилотный боевой самолет Shahed-149 Gaza, произведенный Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, был впервые представлен в мае 2021 года. Теперь же была презентована его обновленная версия с высшими характеристиками.

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