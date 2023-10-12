Несмотря на успех в использовании ударных дронов, для того, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет свои собственные образцы дальнобойного оружия, однако требует финансовых инвестиций для расширения производственных мощностей.

По его словам, во время проведения контрнаступления на юге стало понятным, что ВСУ имеют большую потребность в ракетном вооружении для поражения логистики агрессора. Учитывая это, Украина приоритезирует производство собственных ракет, сообщает 24 Канал.

Несмотря на успех в использовании ударных дронов, для того, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.

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"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, которые имеют 750-1000 километров дальности", – рассказал Подоляк.

По его словам, для достижения равенства с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство.

"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Государство над этим работает", – сказал советник.

Подоляк утверждает, Украина стремится инвестировать в производство дронов различных модификаций, в том числе – мощных и с большим радиусом поражения, ракет украинского производства для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и артиллерийских и танковых снарядов различных калибров.

Производство украинского оружия

Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром 2"(экспортное название) или ОТРК "Сапсан" с 2013 года разрабатывается конструкторским бюро "Южное" на базе предыдущих разработок по проектам "Борисфен" и БФРК "Сапсан".

Предполагается, что комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Заявлен радиус действия в 280 км с возможностью создания версии с радиусом до 500 км.

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