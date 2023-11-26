Этот РЭБ выполнен в форме 8-килограммового чемоданчика, который можно размещать даже в окопе.

У россиян появился портативный РЭБ "Чистюля", похожий на один из товаров маркетплейса AliExpress. Разработкой похвастался холдинг" Росэлектроника", входящий в"Ростех".

Станция имеет вид 8-килограммового кейса и предназначена для подавления "каналов управления и навигации летательных аппаратов, а также блокирует передачу фото и видео с дронов на дальности до 1 км".

Разработчики опубликовали одно фото "Чистюли". Поэтому, в сети сразу узнали у этого РЕБ китайские корни. Аналогичная продукция с теми же элементами продается на AliExpress.

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Кроме того, такой товар можно легко купить в России под разными названиями: "Антидрон Дрон-180", "Антидрон "Гарпия 1000" и др.

Визуальная разница между обоими изделиями минимальна. В "русском" варианте добавился лишь пульт управления. Впрочем, нет сомнений, что в основе "Чистюли" китайские "ноунеймовые" устройства.

Как пишет военный портал Defense Express, в этой ситуации важно то, что в РФ как раз заявили, что это их разработка и производство. То есть речь идет об аналогичном шаге, который был осуществлен в отношении иранских Shahed-136 на которые наносят название "Герань-2".

"Минимальная переделка, сборка из готовых китайских комплектов, или просто наклейки "сделано в РФ" - означает увеличение средств "окопного РЭБ" у врага. Даже учитывая то, что цена "собственного российского" изделия будет в несколько раз выше китайского оригинала, с поправкой на российскую коррупцию", - пишет издание.

Отмечается, что, несмотря на относительно невражающие характеристики, Этот и другой аналогичный легкий комплекс РЭБ действительно может давить спутниковую навигацию и ставить помехи на каналы управления и передачи дронов, которые работают на полосах Wi-Fi.

Другие новинки в армии страны-оккупанта

Как писал УНИАН, оккупационные войска начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с системой определения целей на основе "искусственного интеллекта". Насколько это соответствует действительности, проанализировали эксперты Американского института изучения войны.

Также мы рассказывали, что российские СМИ хвастаются новой крылатой ракетой, которой оснастят истребитель Су-57. Утверждается, что ракета имеет небольшие размеры, но ее дальность такая же как и у ракет стратегической авиации, таких которые несут Ту-95МС и Ту-160.

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