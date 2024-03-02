Пока о поставках снарядов в Россию из Китая речь не идет, отмечает эксперт. Россия могла получить от Китая лицензию на производство копии их снарядов, либо каким-то образом получила доступ к разработке и скопировала её.

Россия начала использовать на фронте новый тип 122-мм выстрелов ОФ-56ИМ-1. Как пишет военный эксперт Александр Коваленко, внешний вид этих снарядов вызвал целый ряд вопросов относительно их происхождения, в частности, своей похожестью с 122-мм осколочно-фугасными выстрелами для китайских гаубиц Type 96, являющихся, в свою очередь, копией советских Д-30.

Как отмечает эксперт, в отличие от россиян, которые не вносили изменения в классический ОФ-462, китайцы не только создали широкую номенклатуру разных ОФ выстрелов, но и значительно улучшили их характеристики, в том числе и благодаря внесению конструктивных изменений. И именно такие изменения замечаются в ОФ-56ИМ-1.

Однако, считает эксперт, скорее всего, пока о поставках снарядов в Россию из Китая речь не идет.

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Он указывает на то, что в России развитие отрасли боеприпасов, "мягко говоря, деградировало". Поэтому, скорее всего, Россия, либо получила от Китая лицензию на производство копии их 122-мм ОФ Type 96, либо, каким-то образом получила доступ к разработке и скопировала её.

"Прямые поставки из Китая вызывают сомнения, но ничего нельзя исключать. Хотя, если бы они начались, то таких снарядов было бы в зоне БД уже каждый второй выстрел, учётом возможностей ВПК КНР", - считает Коваленко.

Китай подпольно помогает России

Ранее в Пентагоне сообщали, что с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию БПЛА и компоненты к ним на сумму более 12 миллионов долларов. Также в Соединенных Штатах Америки считают, что Китай массово продавал стране-агрессору стрелковое оружие и товары двойного назначения.

В то же время министр иностранных дел Китая Ван И уверяет, что они не поставляют оружие Российской Федерации.

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