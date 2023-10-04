Оккупантам пришлось ставить авиазаводы на военные рельсы, подчеркнул Иван Киричевский.

У россиян сейчас примерно 1100 самолетов всех типов, где-то 500 из них вовлечены в войну в Украине.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью УНИАН признал, что оккупанты справились с вызовом.

"Производство таких знаковых, ходовых самолетов, как Су-34, Су-35 собирались закрывать, чтобы сосредоточиться на сложных истребителях пятого поколения Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Можно было бы все сдать на металлолом и сделать апгрейд Sukhoi Superjet. В Казани авиационный завод занимается и военными, и пассажирскими самолетами. Но пришлось ставить авиазаводы на военные рельсы, и это получается более-менее успешно", - сказал эксперт.

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Киричевский подчеркнул, что судя по всему, в РФ действительно рассчитывали, что получится взять Киев за три дня и не думали, что надо будет пополнять потери авиации.

"За прошлый год они сделали 20 новых самолетов (США за год могут сделать, максимум, 48 новых самолетов F-16). На этот год в плане россиян – 40 новых самолетов, как минимум, десять новых Су-35 уже переданы. Поэтому ждать, что российская авиация развалится, рановато. Не стоит думать, что они криворукие, не смогут защитить аэродромы", - добавил военный обозреватель.

Потери России в Украине - сколько самолетов и вертолетов потеряла РФ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля прошлого года Россия потеряла на поле боя в Украине не менее 315 самолетов и 316 вертолетов.

Кроме того, россияне потеряли 20 военных кораблей и катеров, 802 РСЗО, 4745 танков, 9026 боевых бронированных машин, 6612 артиллерийских систем, 540 средств ПВО.

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