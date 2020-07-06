Турция успешно испытала первую противокорабельную ракету

Вооруженные силы Турции должны получить первые ракеты Atmaca до конца этого года.

Первая турецкая противокорабельная ракета собственного производства Atmaca успешно прошла испытания полета на дальнее расстояние.

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Об этом сообщил глава Управления по оборонной промышленности при Минобороны Турции Исмаил Демир в "Твиттере".

По его словам, ракета "отлично выполнила свои функции, поразив цель на расстоянии свыше 200 км".

Производителем Atmaca является турецкая компания Roketsan. Там заявляют, что ракета способна поражать цели на расстоянии свыше 200 км, то есть дальше, чем можно увидеть даже с помощью оптических приборов.

Вооруженные силы Турции должны получить первые Atmaca до конца этого года. Они заменят американские противокорабельные ракеты Harpoon.

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