Турция планирует построить военную базу недалеко от столицы Ливии - СМИ

На этой базе разместят турецкий спецназ и подразделения военно-морских сил.

Турция ведет активные переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) о строительстве небольшой военной базы недалеко от столицы Ливии Триполи.

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Как сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на военные источники, на этой базе разместят турецкий спецназ и подразделения военно-морских сил. Также на ней планируется создать взлетно-посадочную полосу и пункт прямой связи с ПНС. «Аль-Арабия» также утверждает, что ПНС ведет переговоры с Турцией о покупке военных самолетов и беспилотников, передает kommersant.

Ранее спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе сообщил, что ситуация в стране продолжает ухудшаться, и растет угроза возобновления боевых действий. Он рассказал, что в Ливию массово приезжают иностранные боевики, что повышает напряженность в зоне конфликта. Гасан Саламе также сообщил, что стороны конфликта в Ливии продолжают получать военное подкрепление, а именно бойцов, вооружение и советников, несмотря на оружейное эмбарго.