Генерал отметил, что украинские города ежедневно страдают от российских ударов.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский назвал цели, по которым будет бить Украина, когда получит разрешение применять западное оружие по территории Российской Федерации.

"Мы будем применять оружие только против военных целей, в первую очередь против ракетных комплексов, которые практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам. Это приводит к гибели мирных жителей. Вы знаете, сколько школ и больниц было разрушено в Украине, в том числе известная больница "Охматдет". Фактически, она была разрушена в центре Киева в результате ударов российских крылатых ракет. Такие случаи происходят каждый день. Гибнут не только взрослые, но и дети. А последние удары по Полтаве, Харькову, Сумам - по сути, нет ни одного города в Украине, который бы не ощутил или не понес эти потери. Этот ужас войны, куда бы вы ни поехали, мы видим результаты этих ударов, разрушенные здания, школы, детские сады", - заявил Сырский в интервью CNN.

По его словам, главная задача применения западного дальнобойного оружия - борьба с ракетным оружием противника.

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"Конечно, это удары по их складам, базам, где хранится оружие, где хранится топливо для армии. Конечно, это вся их логистика, которая обеспечивает переброску этого оружия на передовую. Конечно, это аэродромы, с которых ударная авиация российской армии, ее Воздушно-космических сил, применяет ракетное оружие, использует свои управляемые авиационные бомбы с глиссирующими модулями, которые они сбрасывают на 70 километров, а то и больше. И снова они наносят удары по школам и населенным пунктам. Это цели", - объяснил главнокомандующий ВСУ.

При этом он подчеркнул, что украинские военные сражаются против российской армии, а не против мирных жителей.

Война в Украине - заявления Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Курская операция помогла в защите Покровска, в частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

При этом он указал, что сейчас разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и оккупантами значительно сократился.

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