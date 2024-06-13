Штурмовики Super Etendard значительно уступают Mirage 2000.

На днях в СМИ появилась информация, что Аргентина планирует передать Украине французские штурмовики Super Etendard. Согласно сообщениям аргентинской прессы, по этому поводу ведутся активные переговоры между Аргентиной, Францией и США. В то же время, как отмечает эксперт Александр Коваленко, эта новость – не повод для бурной радости, и на это есть несколько причин.

Во-первых, отмечает Коваленко, аргентинские Super Etendard небоеспособные. и если они и будут переданы Франции, а затем Украине, то предварительно должны будут пройти серьёзный ремонт.

Во-вторых, у Аргентины есть всего 5 штурмовиков Super Etendard. Как подчеркивает эксперт, из них не выйдет даже эскадрильи, но при этом на них нужно будет отдельно готовить пилотов, персонал и инфраструктуру.

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Также, отмечает коваленко, Super Etendard в целом неплохие штурмовики, но для своего времени и для своего функционала, в первую очередь как самолет, применяемый против морских и береговых целей.

"Однако по своим характеристикам, он уступает, например, тому же Mirage 2000, равно как и по применению. В свою очередь, Mirage 2000 лучше Super Etendard не только по ТТХ, но и по используемой номенклатуре вооружений, возможной передачи количественно и в исправном состоянии, перспективе количественного расширения последующих передач", - пишет эксперт.

И последний момент, на который обращает внимание эксперт – это перспективность самолета.

"Mirage 2000 представляет собой многофункциональный истребитель, который в перспективе может заменить фронтовой бомбардировщик Су-24, как носитель крылатых ракет StormShadow и Scalp EG и ряда других средств поражения, недоступных для применения Super Etendard без соответствующей модернизации. Из чего можно говорить о перспективе в вопросе получения Mirage 2000 и отсутствии её как таковой при получении Super Etendard", - отмечает он.

Поэтому, по словам эксперта, возникает вопрос, должна ли Украина заинтересоваться, "этой хромой уткой, которая самой Аргентине явно не нужна от слова совсем".

Боевые самолеты от Аргентины - что известно

Издание Infobae.сообщило, что Аргентина ведет активные переговоры с Францией о передаче Украине пяти самолетов Super Etendard.

Сейчас истребители хранят на военно-воздушной базе в Пуэрто-Бельграно. Для нормальной эксплуатации им необходимы пиропатроны, которые позволят пилотам катапультироваться в случае необходимости. Из-за эмбарго, которое ввели британцы в результате Фолклендской войны, Аргентина не имеет доступа к ним.

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