Отмечается, что немецко-украинский проект мог бы перезапустить ВПК Украины.

Немецкая компания Rheinmetall, которая поставляет технику и боеприпасы для ВСУ, рассматривает возможность выпуска танков совместно с Украиной. Там заинтересованы в том, чтобы довести задуманное до конца.

Издание Эспрессо пишет, что украинско-немецкий проект стал бы новой страницей в истории украинского ВПК, который годами разрушали. При этом большая часть этих предприятий находилась на востоке и центре Украины, поэтому релокация предприятий и создание мощной ПВО могла бы уберечь военные предприятия.

По мнению военного эксперта Петра Черника, европейские компании заинтересованы в создании совместных предприятий на территории Украины, потому что это огромная прибыль.

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"По-настоящему проснулся немецкий ВПК, также проголодавшийся по доходам. Мы немного подзабыли прошлогодний Бухарестский саммит, который стал ничем иным как перезапуском крупной военной промышленности всего Евроатлантического пространства. Я не говорю, что будет легко, не успокаиваю, потому что будут проблемы, но они не будут нести такой глобальный характер, что все нам конец. Наши мощности ВПК тоже развиваются", - отметил эксперт.

В свою очередь аналитики Defense Express еще в конце весны говорили, что заявления о создании немецко-украинского производства – это важный сигнал о готовности Украины полноценно работать в сфере вооружения со странами НАТО. При этом предполагается, что сначала в Украине, скорее всего, будут производить бронетранспортеры Fuchs.

"Иллюзорно ожидать, что первая попытка наладить производство западного вооружения в Украине сразу будет касаться тяжелых прорывных проектов. А как машина для проверки реальных производственных, логистических, финансовых, административных и управленческих аспектов работы совместного предприятия Fuchs выглядит достаточно прагматичным кандидатом", - отметили аналитики.

Стоит отметить, что военно-аналитическое издание "Милитарный" писало, что при проработке Генштабом вопросов производства танков украинская промышленность столкнулась с проблемами, которые сделали эти планы невозможными.

"В случае заказа на "Оплоты", украинский ОПК не способен обеспечить поставки прицельных комплексов, электроники, бронестали и металлических изделий. Также страна испытывает проблему с кадрами и оборудованием для производства", - указано в сообщении.

В то же время Украина сохранила ключевые технологии и может возобновить производство ходовой части танка, что и нужно концерну Rheinmetall, поэтому такое сотрудничество возможно.

Строительство завода Rheinmetall в Украине - что известно

Представители немецкого концерна Rheinmetall заявили о планах открыть завод по производству бронетехники в Украине вопреки войне с российскими оккупантами.

Предполагается, что завод сможет выпускать до 400 танков в год. По словам гендиректорв компании Армин Паппергер, главная задача - "поддержать украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и как можно быстрее удовлетворить их насущные потребности".

При этом представили Российской Федерации разразились угрозами в адрес Rheinmetall, если компания откроет завод в Украине.

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