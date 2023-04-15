Ранее украинские экипажи уже закончили обучение на этой технике.

Первые зенитно-ракетные комплексы Patriot прибудут в Украину "после Пасхи". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире программы "Говорить великий Львів".

Так, на прямой вопрос, когда системы Patriot поступят в Украину, спикер смеясь ответил:

"Я думаю, это уже будет после Пасхи".

Назвать более конкретные сроки – до конца весны или уже летом – Игнат отказался.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - отметил он.

Системы Patriot для Украины – что известно

В декабре прошлого года во время визита Зеленского в Вашингтон США объявили о новом крупном пакете военной помощи, в который, среди прочего, вошли системы ПВО Patriot. США пообещали передать одну батарею. Еще по батарее передадут Германия и Нидерланды.

В марте стало известно, что украинские военнослужащие успешно закончили обучение работе с комплексами Patriot. Утверждается, что американские инструкторы оказались довольны тем, как украинцы освоили новую технику.

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