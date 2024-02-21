Разведданные указывали, что Россия, планирует начать испытания устройства - противоспутникового оружия космического базирования с ядерным потенциалом.

Администрация Байдена пыталась вести переговоры с Россией, чтобы отговорить ее от запуска космического оружия с ядерным потенциалом.

Одна из причин, по которой американские чиновники не стали широко распространять информацию о попытках России разработать новое космическое оружие: администрация пыталась начать переговоры, чтобы убедить Россию отказаться от этой программы, пишет Bloomberg.

Высокопоставленные сотрудники разведки и администрации обращались к России - а также к Индии и Китаю как возможным посредникам - по поводу проекта в течение нескольких недель до того, как он стал достоянием общественности.

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Разведданные указывали, что Россия, планирует начать испытания устройства - противоспутникового оружия космического базирования с ядерным потенциалом. Раскрытие информации - это опровержение от администрации Байдена, что она слишком медлила с распространением информации об усилиях России.

Чиновники отказались сообщить, ответила ли Россия на первоначальный запрос, но заявили, что с тех пор, как на прошлой неделе о программе стало известно общественности, Россия не проявила желания вступать в диалог по этому вопросу.

Теперь американские чиновники все больше опасаются, что Россия продолжит испытания своего противоспутникового ядерного оружия космического базирования.

Если бы России удалось осуществить запуск, это продемонстрировало бы, что она способна взорвать ядерное оружие в космосе и повредить спутники, на которые полагаются США и другие страны для связи, интернета и военных операций.

Администрация и раньше снижала уровень разведывательных данных о России, особенно о ее операциях в Украине, отчасти для того, чтобы оказать давление на Москву публично. Но, по мнению чиновников, информация, связанная с космосом, является крайне чувствительной, и работа по дипломатическим каналам будет более эффективной. Они опасались, что если информация станет достоянием общественности, это разозлит президента России Владимира Путина.

Высокопоставленные чиновники разведки и администрации уже более года отслеживают прогресс России в создании ядерного противоспутникового оружия космического базирования, собирая информацию о его конструкции, сборке и испытаниях.

Но в последние недели администрация все больше опасалась, что Москва решится на запуск своего устройства. И она поделилась этими опасениями - и соответствующими разведданными - с избранной группой законодателей на Капитолийском холме.

Возможность размещения ядерного оружия РФ в космосе

Членам Конгресса США предоставили для ознакомления секретную информацию, которая связана с российским военным потенциалом, включающим нереализованные амбиции РФ по разработке ядерного оружия в космосе. Предполагается, что оно будет использоваться для поражения спутнико.

Россия в ближайшее время не будет иметь своего противоспутникового оружия в космосе - пока даже непонятно, имеет ли РФ возможность успешно вывести на орбиту ядерное противоспутниковое устройство. Об этом пишет Politico со ссылкой на людей из разведки США, знакомых с проблемой.

Отмечается, что хотя Россия продвигается вперед в своих попытках разработать новый опасный ядерный потенциал в космосе, она не готова разворачивать такое устройство в ближайшем будущем.

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