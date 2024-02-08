Системы передавались Украине как противоракетное оружие, но украинцы показали его истинный потенциал.

Украина должна продолжать поиски инновационных способов ведения войны, даже несмотря на риск возможных трагедий. В частности таких, как со сбитым российским Ил-76, в котором, вероятно, находились украинские пленные, пишет The New York Times.

Издание утверждает, что ВСУ сбили российский самолет под Белгородом из американской установки Patriot. Это была вполне законная цель, поскольку ранее такими самолетами россияне подвозили в Белгород боеприпасы, а потом не предупредили, что на борту есть пленные.

Несмотря на всю трагичность этого инцидента, официальные лица США не критиковали Украину за использование системы Patriot для поражения российских самолетов и наоборот говорили, что это та инновация, которую Украине нужно принять, пишет NYT.

Видео дня

Издание отмечает, что система Patriot, хоть и была изначально создана для поражения самолетов, после войны в Персидском заливе была переработана для борьбы с тактическими баллистическими ракетами – более грозной и актуальной угрозой в современной войне. Однако теперь украинцы вернули системы Patriot к их истокам.

Первый успешный эпизод такого нестандартного применения "Петриотов" состоялся в мае прошлого года. Тогда украинцы переместили одну пусковую установку к границе с Брянской областью России и сбили над российской территорией в целом сразу пять самолетов и вертолетов.

После этой операции Украина тайно перебросила систему Patriot на юг, где с ее помощью сбили российский истребитель Су-35 над Черным морем.

Только в ноябре ВСУ признали, что применили Patriot в этих эпизодах. Тогда спикер воздушных сил Юрий Игнат отметил, что благодаря этим "засадам" удалось на длительное время заставить россиян прекратить свои наглые полеты вплотную к украинской территории.

В декабре украинцы возобновили эту тактику и сбили еще пять российских истребителей с помощью Patriot. Командир батареи Патриота, выступая в интервью The New York Times в декабре, сказал, что сдерживающий эффект батареи Patriot был значительным.

"Когда пилоты знают, что где-то в этом районе есть Patriot, они 10 раз подумают, лететь туда работать или нет", - сказал командир по имени Владимир.

Отказываясь обсуждать конкретные операции, он сказал, что "Patriot уже показал свою дальность, действительно большую дальность, которая позволяет ему сбивать эти самолеты".

Уничтожение стратегического самолета-разведчика А-50

Еще одним эпизодом, вероятного применения Patriot, о котором не упоминается в статье The New York Times, стало уничтожение российского самолета Аа-50 над Азовским морем в январе 2024 года.

Напомним, в ночь на 15 января украинские воздушные силы сбили российский самолет дальнего радиообнаружения А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22. Россияне так и не признали официально потерю одного самолета, но в сети полно подтверждений тому, что второй самолет получил значительные повреждения.

Какое именно оружие применили для поражения этих самолетов, в ВСУ официально не раскрывали.

Вас также могут заинтересовать новости: