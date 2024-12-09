Среди таких образцов – береговые противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами "Оникс".

Падение режима Башара Асада открыло перспективы для передачи арсеналов сирийских правительственных войск в новые руки. Как отмечают специалисты военного портала Defence Express, среди техники и вооружения, которое недавно принадлежало правительственным войскам, есть немало образцов, которые были бы интересны Украине.

Среди наиболее интересных образцов следует выделить российские береговые противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами П-800 "Оникс". Эти системы, доставленные в Сирию в 2013 году, являются достаточно редкими, ведь Россия экспортировала их только во Вьетнам. Получение этого вооружения позволило бы нарабатывать методы противодействия российским ракетам.

"Можно только представить, насколько редкими являются имеющиеся у сирийцев "Бастионы", и почему для Украины было бы актуально получить эти комплексы для изучения с тем, чтобы нарабатывать новые методы противодействия ракетным атакам РФ", – пишет Defence Express.

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Кроме того, сирийская армия имела в своем арсенале оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110. Сирийские "Точки" могли бы быть использованы Украиной для нанесения ударов по вражеским целям, тогда как иранские ракеты представляют интерес для изучения технологий для нейтрализации потенциальных угроз.

Как отмечается в публикации, насколько сейчас реально поставить в строй ВСУ комплексы "Эльбрус", – вопрос дискуссионный. В то же время имеющиеся комплексы "Точка У" пригодились бы Силам обороны для дальнейших ракетных ударов по военным объектам российских оккупантов.

Также сирийская ПВО включала образцы, которые могли бы значительно укрепить оборону украинского неба. Среди них: 20 пусковых установок С-300ПМУ2; до 36 пусковых установок С-125-2М "Печора-2М"; неназванное количество систем С-200, "Бук" и "Бук-М2".

Эти системы имеют как военную, так и исследовательскую ценность, что позволит расширить знания ВСУ о противодействии российской ПВО и авиации.

Кроме того, по данным Defence Express, на начало текущего года Сирия в целом имела 184 военных самолета. Из них самые интересные – около трех десятков истребителей МиГ-29, некоторые из которых модернизированы до уровня МиГ-29СМ с возможностью применения ракет "воздух-воздух" Р-77, "воздух-земля" Х-31П, Х-29, а также управляемых авиабомб.

Интересны также до 10 бомбардировщиков Су-24МК, способных выполнять задачи высокой сложности. Также в распоряжении сирийской армии были противолодочные вертолеты Ка-28 и Ми-14, которые могут быть полезны как источник запчастей.

Кроме того, сирийская армия имела современные артиллерийские системы: РСЗО "Ураган" (220 мм) и "Смерч" (300 мм). Боекомплект к этим системам является дефицитным на мировом рынке, что усиливает их ценность для ВСУ. Они могли бы эффективно применяться для ударов по тылам российских оккупантов.

Однако перспектива получения этих образцов упирается в ряд факторов. Главный вопрос – с кем в Сирии сейчас можно договариваться. После падения режима Асада страна находится в состоянии хаоса, а доступ к арсеналам могут получить разные силы.

Еще один фактор – время. ВВС Израиля уже начали наносить методичные удары по сирийским военным базам, чтобы уничтожить значительные запасы вооружения, которые могут попасть к вражеским силам.

Таким образом, хотя перспективы получения сирийского оружия для Украины и могут быть реальными, важно действовать быстро, чтобы успеть воспользоваться открытым "окном возможностей".

Падение режима Асада в Сирии: последствия

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада правитель РФ Владимир Путин может потерять свои военные базы в Сирии.

Как отметил американский Институт изучения войны, РФ использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проецирования силы в Средиземном море. С помощью нее Москва угрожала южному флангу НАТО и связывала свои черноморские активы со Средиземным морем.

По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проектирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

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