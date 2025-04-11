Озвученные американским генералом цифры выглядят уж слишком фантастическими.

Американские военные считают, что Северная Корея передает России "тысячи ракет малой дальности". Однако эта информация выглядит очень сомнительной, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, заявление командующего Вооруженными силами США в Тихоокеанском регионе адмирала Самуэля Папаро выглядит довольно странным, потому что такое количество ракет не в состоянии производить не только КНДР или Россия, но даже Китай.

"Производство этих ракет зависит от тех веществ, с которыми в мире дефицит", - сказал эксперт. Он не исключает, что когда речь шла о поставках ракет малой дальности, то имелись в виду реактивные снаряды.

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Эксперт отмечает, что украинская разведка сообщала о том, что минимум 200 ракетных установок М1991 КНДР, дальность стрельбы которых до 60 км ракетами калибра 240-мм, передала России.

Киричевский сказал, что даже "Петриот" не создан для того, чтобы перехватывать ракеты от РСЗО, поэтому в теории как раз на такие угрозы, нам понадобился бы железный купол. "Но получение железного купола это настолько печальная и долгая история, что не стоит на ней останавливаться", - добавил он.

Также Киричевский прокомментировал информацию о том, что россияне начали сбрасывать с "Шахедов" взрывоопасные предметы. По словам эксперта, вчера нашли 16 таких цилиндрических зарядов длиной 40 см, которые действительно могли быть сброшены с дронов, но из них сдетонировал только один. Однако Киричевский отметил, что пока нет 100-процентных свидетельств, что эти предметы действительно сбросили именно "Шахеды".

"Брать только единственный вариант, связанный с "Шахедами", не является до конца адекватным, потому что россияне принимают различные меры", - подчеркнул эксперт.

Корейские ракеты и "Шахэды"-минеры

Как сообщал УНИАН, накануне британское издание The Guardian со ссылкой на командующего вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе Сэмюэля Папаро писало, что военная помощь, которую Китай и КНДР оказывают России в войне против Украины, угрожает его региону, ведь Москва оказывает критически важную поддержку обеим странам в ответ.

В частности он сказал, что КНДР якобы отправляет в Россию "тысячи, возможно, сотни тысяч артиллерийских снарядов" и тысячи ракет малой дальности. При этом The Guardian использовало слово missiles, которое применяется к крылатым и баллистическим ракетам, тогда как реактивные снаряды, например к РСЗО, в английском языке обозначаются термином rocket.

Также вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что российские дроны якобы начали разбрасывать взрывоопасные предметы. Такие предметы в частности обнаружили в Киеве после очередного налета российских БПЛА. Однако в ГСЧС прямо не говорили, что речь идет именно о "Шахедах".

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