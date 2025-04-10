По словам российских пропагандистов, вертолет сбил украинский "чудо-дрон".

В ночь на 10 апреля в городе Наро-Фоминск под Москвой российские военные, вероятно, случайно сбили свой же вертолет. РосСМИ пытаясь скрыть эту информацию, придумали фейк об украинской "супер-разработке", которая при дальности полета 300 км смогла пролететь до цели 400 км, пишет Defense Exrpess.

Отмечается, что в РФ до сих пор не признали сбитие своего же вертолета. Вместо этого россияне говорят о том, что его якобы сбил "новый украинский дрон-камикадзе вертолетного типа".

По словам российских пропагандистов, украинский беспилотник "Рамзай" RZ-500 был использован для ночной атаки. Они говорят о том, что его дальность полета составляет 300 км, но в издании подчеркнули, что расстояние от границы Украины до Наро-Фоминска составляет 400 км.

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Журналисты считают, что россияне выбрали RZ-500, так как это единственный известный украинский дрон вертолетного типа, который публично демонстрировался на выставке "Оружие и безопасность" в 2021 году. На этом мероприятии и были объявлены его характеристики, включая дальность полета и связи.

Тем не менее после выставки о RZ-500 почти ничего не слышно, добавили в издании. Более того, роль разведывательно-ударных БПЛА в условиях реальной войны сомнительна, а их использование в тылу противника малореалистично.

Силы обороны уничтожили 4 вертолета оккупантов за раз - что известно

Ранее Силы специальных операций (ССО) во взаимодействии с ГУР, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили в российском тылу сразу 4 вертолета за раз - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Они находились на замаскированной позиции в Белгородской области.

Оккупанты используют Ка-52 "Аллигатор", в частности, для атак целей на земле. Ми-8 же является транспортным вертолетом. Их российские военные используют для перевозки как грузов, так и личного состава.

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