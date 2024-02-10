Эксперты предполагают, что реактивные снаряды к этой установке россиянам поставляет Северная Корея.

Россияне применяют на фронте редкую систему залпового огня "Чебурашка". Снаряды к ней, вероятно, поставляет Северная Корея, пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

На днях российские паблики опубликовали свежие кадры применения этой установки, вероятно, где-то на востоке Украины. Как отмечают специалисты, до полномасштабного вторжения РФ "Чебуршки" стояли на вооружении "1-го армейского корпуса", то есть боевиков "ДНР". Пропагандисты утверждали, что это "кустарное" изделие самих сепаратистов.

За время полномасштабной войны о "Чебурашке" публично вспоминали лишь раз – в августе 2022 года, когда появилось сообщение о поставке на фронт еще двух таких машин. Их общее количество не раскрывается, но специалисты предполагают, что речь идет о производстве в штучных количествах.

Куда интереснее момент с техническими характеристиками "Чебурашки". Сами россияне утверждают, что калибр установки – 217 мм, но специалисты говорят, что на самом деле там 240 мм.

"Этот калибр для армии РФ не является стандартным, 240-мм имела разве что система БМ-24 "родом" еще из 1950-х годов, и здесь можно сомневаться, что на складах армии РФ до наших дней сохранились соответствующие боеприпасы. Зато можем обратить внимание на то, что сразу целую линейку РСЗО под калибр 240-мм имеет армия КНДР – те же БМ-24 и системы под индексами M-1985, M-1989 и M-1991", – пишет Defense Express.

Что касается дальности стрельбы, то она составляет 10 километров. Всего установка имеет 64 направляющие для ракет, но, как видно на видео, выстрелы происходят не столько залпом, а скорее просто по очереди да еще и с солидным интервалом.

Российское оружие на фронте в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, авиация РФ провалила свою главную задачу в войне и несет большие потери. По словам аналитиков, имея большое численное преимущество, россияне так и не обрели господства в воздухе, потеряли много техники.

Также мы рассказывали, что оккупанты расконсервировали редкие пушки М-46 нестандартного калибра. Снаряды к этим пушкам Россия может получать из КНДР.

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