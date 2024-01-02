Речь идет, в частности, о ракетах Х-101.

Россияне поставили на серийное производство ряд ракет, заводы страны-агрессора работают в три смены. Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник.

Как он отметил в эфире телеканала "Киев24", речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Х-47М2 "Кинжал", 3М14 "Калибр" морского базирования. Кроме того, на серийное производство россияне поставили некоторые баллистические ракеты.

По словам Черника, изготавливать в России могут 100-120 ракет в месяц.

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"Может, 130. Больше не тянут технологически и, конечно, кадры. Это очень серьезная техника, а с кадрами у них огромная проблема", – констатировал эксперт.

Производство вооружения в России

В течение 2023 года россияне изготовили меньше самолетов Су-34М, чем в 2022-м. Российские захватчики в 2023 году получили 28 новых боевых и военных самолетов. В частности, было изготовлено 6 самолетов Су-34М, 10 Су-35С, 4 Су-57, 4 Су-30СМ и 4 учебно-боевых самолета Як-130.

Кроме того, враг работает и над ракетами. Во время массированной атаки по Украине 2 января 2024 года оккупанты применили новые ракеты Х-101, изготовленные в конце 2023-го.

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