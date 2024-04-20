Этот пример может свидетельствовать об узких местах в российской индустрии по производству снарядов.

В распоряжении российских оккупантов появились импортированные снаряды калибра 203 миллиметра, которые были вероятно получены из Ирана, и предназначались для стрельбы из самоходных артустановок M110 американского производства, пишет Defence Express со ссылкой на соответствующие изображения от ресурса "Украинский информатор".

Кроме того, отмечалось, что в 2023 году российские артиллеристы получили таблицы стрельбы на "Изделие 203", что может выступать косвенным подтверждением того, что РФ начала получать 203-мм снаряды по импортным поставкам, пишет издание.

Анализируя эту ситуацию, аналитики Defence Express отмечают, что среди всех союзников Кремля на данный момент артиллерию калибра 203-мм имеет только Иран. У Северной Кореи самый большой калибр по ствольной артиллерии - это 170 мм, а Китай еще только работает над собственными артсистемами калибра 203-мм.

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"Если внимательно присматриваться к фото, то сразу бросается в глаза несимметричность шаблона, по которому на снаряды наносилась маркировка латиницей. Из чего можно сделать предположение, что в данном случае речь скорее о снарядах американского стандарта к артсистемам M110 и M115, производство которых Иран мог наладить по схеме "реинжиниринга", - отмечают эксперты.

Как отмечают аналитики, с первого взгляда ситуация может выглядеть угрожающе - страна-агрессор получила еще один источник снарядов, и на этот раз речь об особо мощном калибре 203 миллиметра.

"Но у этой ситуации есть и другая сторона - факт импорта 203-мм снарядов вероятно от Ирана означает, что рашисты не смогли наладить собственное производство боеприпасов этого калибра в необходимых объемах. Хотя данные о начале собственного производства 203-мм снарядов на мощностях российского ВПК стали известны еще осенью 2022 года. Кроме того, это также означает, что россиянам оказался недоступным вариант выкупить советские 203-мм снаряды к САУ "Пион" среди стран-пользователей на постсоветском пространстве, или же у других эксплуатантов этой артсистемы", - отмечают аналитики.

Иран и Россия

Как известно, Иран является одним из поставщиков вооружения России, которая использует его в войне против Украины. В частности, Тегеран продает Москве ударные беспилотники типа "Шахед", которые летят по украинским городам.

На днях военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что начал поставлять России 130-мм боеприпасы для пушки корпусной артиллерии М-46.

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