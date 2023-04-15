Тихоокеанский флот России был поднят 14 апреля по тревоге в полном составе.

Минобороны России публикует кадры внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

Сообщается, что в рамках проверки боевые корабли РФ покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для выполнения задач в составе ударных, минно-тральных групп и тому подобное.

Кроме того, два российских МиГ-31БМ "отработали перехват самолета-нарушителя условного противника".

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Отдельно российские Ил-38 "осуществили поиск подводных целей" с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

Указывается, что российские войска установили минные заграждения различных типов с воздуха. Для поиска подлодки условного противника россияне задействовали два Ил-38 и два Ил-38Н.

Россия проверяет Тихоокеанский флот - что известно

Тихоокеанский флот России был поднят 14 апреля по тревоге в полном составе, его приводят в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки по приказу министра обороны Шойгу. Утверждалось, что в ходе проверки уже запланированы ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. В учениях также задействуют дальнюю авиацию и стратегические подводные лодки.

По мнению аналитиков Института изучения войны, таким образом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая накануне визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу.

В ISW считают, что это заявление является частью усилий Китая преуменьшить видимость своей поддержки России и показать границы "безграничного" партнерства между Пекином и Москвой.

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