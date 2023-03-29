Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию иностранных СМИ о планах Франции передать Украине истребители Mirage 2000.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сообщил на совместном с министром обороны Хорватии Марио Баножичем брифинге в Одессе, комментируя сообщения иностранных медиа о том, что Украина получит эти самолеты, и украинские военные уже якобы учатся на них летать.
Резников отметил, что очень благодарен французским СМИ, которые поддерживают Украину, но информация не соответствует действительности.
"Я бы хотел дать техническое понимание. Сегодня в наличии у Воздушных сил ВСУ есть истребитель МиГ-29, который может "видеть" радаром на расстояние 60 км и поражать воздушные цели на расстоянии 30 км. Враг на Су-35 "видит" более чем на 200 км, а поражать воздушные цели может на расстоянии более 140 км. В Mirage 2000 показатели такие же, как и в МиГ 29....",- сказал Резников.
Он подчеркнул, что ВСУ с благодарностью получили бы любые самолеты, но основной боевой самолет должен быть более современным. То есть, должен "видеть" более чем на 200 км и поражать цели на расстоянии более 150 км.
"Основной боевой самолет - это, в первую очередь, часть нашей противовоздушной обороны, это постулат №1. Потому что это именно тот элемент, которого еще не хватает нам, чтобы считать, что система ПВО создана достаточно эффективно", - сказал министр обороны Украины.
По его словам, получение современных боевых самолетов 4-го поколения (F-14, F-15 и F-16) – вопрос времени, но на их получение и обучение пилотов необходимо некоторое время.
"Поэтому опция ближайшего контрнаступления и получения самолетов будут разделены во времени", - отметил Резников.
По его словам, для контрнаступления очень важно планирование воздушных операций, но Силы обороны будут исходить из тех ресурсов и реалий, которые есть в наличии, - украинские военные будут использовать как технику, которая осталась в стране еще в советское время, так и ту, что получали и получают от иностранных партнеров.
Самолеты для Украины-последние новости
Ранее французский портал Intelligence Online сообщил, что Франция хочет поставить Украине 40 истребителей своего производства - Mirage 2000-9.
25 марта спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.
Решение о передаче Украине самолетов F-16 ни в США, ни в других странах не принимали. Зато свои МиГ-29 пообещали передать Польша и Словакия.