Такое решение имеет ряд проблем, которые еще стоит решить.

В сети появилось видео, на котором запечатлена попытка россиян перехватить украинский морской дрон-камикадзе при помощи вертолета Ми-8. Беспилотник, предположительно Magura V5, продолжил свой путь.

На кадрах отчетливо видно неудачные попытки попасть в дрон неуправляемыми реактивными снарядами, а затем стрельба из пулемета. Аналитики Defence Express предположили, что на морские беспилотники можно было бы установить модуль из ПЗРК.

Таким образом, специализированное морское средство противовоздушной обороны превратиться из "добычи" для врага в "приманку" и "охотника". Для воплощения этой идеи в жизнь нужно учесть ряд моментов, в том числе вес и габариты.

При этом задача по монтированию модуля с ПЗРК на морской дрон для Украины сейчас сложнее, поскольку необходимо взять готовые компонентов, которые будут отвечать всем требованиям к морскому вооружению.

Морской дрон MAGURA V5 - последние новости

26 июля 2023 года на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле продемонстрировали украинский морской дрон MAGURA V5 - многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, которым можно вести наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, а также применять для противоминной борьбы, охраны флота и боевой миссии.

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