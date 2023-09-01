Кремль обеспокоен тем, что ядерные угрозы больше не работают.

Сегодня директор Космического агентства "Роскосмос" Юрий Борисов объявил, что Россия поставила на" боевое дежурство "межконтинентальную ракету"Сармат". Но в ее боеспособности есть поводы сомневаться.

Военный аналитик Павел Лузин в комментарии The New York Times отметил, что "готовность к использованию" этого оружия вполне может существовать только "на бумаге". Он напомнил об ограниченном количестве испытаний "Сармата" и предположил, что объявление имеет целью прежде всего запугивание западных партнеров Украины.

"Кремль обеспокоен тем, что ядерные угрозы больше не работают, и пытается возродить страх перед российским ядерным оружием в США и Европе", – говорит Лузин.

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Аналогичное мнение высказал старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Томас Карако.

"Тут что-то про бряцание оружием. Мы уже давно видели такое. Россия рекапитализировала свой ядерный арсенал в течение пяти-десяти лет. Сейчас мы видим результаты этих инвестиций", - говорит он.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что это развертывание не повысило опасений США по ядерной эскалации и воспринимается как позерство.

Сармат - что это за оружие

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" активно используется Кремлем для устрашения Запада. Этой ракетной системе в РФ посвящают песни. Ею пропагандисты призывают бить по "врагам России". Угрожает ею и лично российский диктатор Владимир Путин. В прошлом году он заявлял, что "Сармат" продемонстрирует всем, что нужно "дважды подумать", прежде чем угрожать его стране.

По сообщениям российской стороны, этот комплекс, известный под обозначением НАТО SS-18 "Сатана", может нести 10 и более ядерных боеголовок независимого нацеливания с радиусом действия до 18 000 километров.

Эксперы подчеркивали, что этот комплекс не создает серьезной опасности, а испытания, которые широко освещались российскими пропагандистами и властями, были неудачными, и прежде всего нацеленными на то, чтобы отвлечь внимание мира от неудач РФ на фронте.

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