Однако серьезное влияние на ход боевых действий можно будет увидеть лишь в случае передачи большого количества этого вооружения, подчеркивает Черник.

Немецкие ракеты Taurus не стоит рассматривать как оружие, которое переломит ход войны. Однако ракеты ATACMS могут изменить ситуацию на конкретном плацдарме и помочь одержать победу в войне, если их предоставят в большом количестве.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что стоит учитывать, что ракет Taurus не так уж много – немцы декларируют всего 150 единиц, и все Украине не передадут.

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"Это крылатая ракета авиационного базирования. С самолетом все очень сложно, потому что он должен подняться в воздух, выйти на рубежи пусков, осуществить эти пуски, вернуться обратно. Су-24 – большая машина, за нашими самолетами россияне следят, на наши аэродромы постоянно что-то насыпают. Мы должны самолеты поднимать в воздух, чтобы их спасти. То есть это долгая философия применения таких ракет", – подчеркнул Черник.

В то же время ракеты ATACMS действительно могут изменить ход войны. Вопрос в количестве ракет, которые могут предоставить партнеры.

"ATACMS уникальна тем, что во-первых является квазибалистической ракетой со скоростью 5400 км в час. Стреляет из M142 HIMARS и M270 MLRS. Скорость перезарядки – каких-то 15-20 минут. Автомобиль подвижной – пуск осуществил и отошел на несколько километров, затем вновь осуществил пуск. Это делается ночью, противник этого всего не может видеть. Вопрос количества ATACMS очень серьезно весит. Дадут несколько десятков – хорошо, что-то уничтожим, где-то ускорим. А если бы дали несколько сотен, а на складах в США есть более 4 тысяч, то добрая тысяча этих ракет буквально за месяц может позволить нам дойти вплотную к Перекопскому перешейку и практически приблизиться к Мариуполю", – резюмировал Петр Черник.

Ракеты Taurus для Украины

В Германии уже несколько недель идут разговоры о том, предоставлять ли Украине ракеты Taurus. СМИ пишут, что трехпартийное коалиционное правительство Германии одобрило поставки этих ракет Киеву, однако канцлер Олаф Шольц их заморозил.

Отмечается, что существуют опасения, что обслуживание этих ракет потребует работы немецких техников на земле непосредственно в Украине. Это, по мнению Берлина, приблизит Германию к прямой конфронтации с Россией.

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