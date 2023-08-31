Этот шаг поможет завершить эту войну поскорее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в городе Толедо, где проходит неформальное заседание глава МИД стран-членов Евросоюза, Кулеба подчеркнул, что нет ни одного аргумента против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

"Немецкое правительство также делает определенные предложения для нас. обсуждение, которое сейчас продолжается у нас с правительством Германии, касается предоставления дальнобойных ракет Taurus. Франция и Соединенное Королевство это уже сделали (предоставили ракеты Storm Shadow и Scalp - УНИАН). На самом деле нет ни одного объективного аргумента против принятия этого решения. ... Я конструктивно, вежливо, без оказания какого-либо давления призываю правительство Германии принять это решение, которое имеет смысл, потому что это поможет нашему контрнаступлению, и, по этой причине, это поможет завершить эту войну поскорее", - отметил Кулеба.

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Также министр призвал все страны-члены Евросоюза, которые используют истребители F16, присоединиться к авиационной коалиции не только путем проведения учений для украинских пилотов, но и путем предоставления самолетов.

"Это то, что легко сделать сейчас. Я надеюсь, что мой призыв будет услышан", - сказал Кулеба.

Taurus для Украины - что надо знать

Власти Украины впервые запросили у Германии ракеты Taurus в мае, когда ВСУ готовились к контрнаступлению. Эта немецко-шведская крылатая ракета предназначена для высокоточных ударов и дальность ее действия составляет до 500 километров.

Украина до сих пор рассчитывает получить эти авиационные крылатые ракеты. В августе в правительстве Германии поддержали такие поставки, заявив, что Украина имеет полное право на получение такой помощи.

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