Он убежден, что россияне все еще имеют только экспериментальные образцы "Кедра/Орешника" и работают над ними, а серийного производства этого оружия нет.

Новое использование россиянами "Кедра/Орешника" может быть в крайнем случае, сейчас для ударов по Украине они будут применять, скорее всего, классические средства террора, которые накапливали в течение летнего периода. Такое мнение высказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

Он убежден, что россияне все еще имеют только экспериментальные образцы "Кедра/Орешника" и работают над ними, а серийного производства этого оружия нет.

"Конечно, россияне еще могут пойти на риск и теми экспериментальными образцами ударить по территории Украины. Но если это будет неуспешный удар, то Кремль четко понимает, что эффект от применения этого смертоносного оружия будет прямо противоположный", - сказал Жмайло.

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По его словам, учитывая, что РФ весь летний период готовилась к массированным ракетно-дроновым атакам по территории Украины, у них запас прочности где-то на 2-4 таких удара, подобных там ракетно-дроновым ударам, которые мы видели несколько недель назад. Это применение ракет Х-101, это массовое применение "шахедов", баллистики и аэробаллистики - "Кинжалы", "Цирконы".

"То есть мы можем ожидать то, как классически бьют россияне, чтобы посеять панику в нашем обществе и еще больше нанести ущерб нашему энергетическому сектору. Я думаю, использование "Кедра/Орешника" может быть в крайнем случае, и то если очень много подтвердится данных, когда ответственные за запуск этого оружия будут более уверены в том, что оно достигнет цели. Но учитывая, что они имеют только экспериментальные образцы, то это так же большой риск для РФ", - отметил Жмайло.

Он обратил внимание, что испытания такого оружия не может произойти незамеченным, даже если это будет осуществляться в пределах территории РФ. Потому что такое фиксируется спутниковыми снимками, а также будет сразу известно украинской, американской, британской и другими разведкам Северо-Атлантического Альянса. А неуспешное испытание сработает не в пользу РФ, которая имеет целью ударом "Кедром/Орешником" вызвать именно информационно-психологический эффект, чтобы посеять страх как в украинском обществе, так и в обществе наших западных партнеров. Жмайло подчеркнул:

"Для россиян достижение этой цели очень важно, учитывая, что они не могут добиться перелома вдоль линии боевого соприкосновения, несмотря на все человеческие потери, которые несут. Ну, и недавнее бегство из Сирии россиян также этому не способствует. Поэтому, скорее всего, они будут пытаться нагнетать обстановку, продвигать материалы что якобы они могут делать десятки и даже сотни единиц этого оружия. Но относительно эффективного боевого применения все же еще далеко".

Он отметил также, что не известно готова ли РФ эскалировать дальше ситуацию, в частности применяя "Кедр/Орешник", в связи с приходом к призиденству в США Дональда Трампа. Потому что новый президент США несет как определенные риски для нашего государства, так и определенные возможности. И эти возможности - в изменении подходов к поддержке Украины, и именно отход от политики администрации Байдена, и возможное открытие для Украины новых "треков", в частности, озвученные в Плане победы Владимиром Зеленским по размещению в Украине стратегического неядерного вооружения.

"Поэтому скорее всего, Российская Федерация, по моему мнению, будет поддерживать классические методы террора, которые она использовала против нашего государства до сих пор", - сказал Жмайло.

Удар ракетой "Орешник" - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Россия ударила по Днепру новой ракетой. В воздушных силах ВСУ заявили, что это была межконтитентальная баллистическая ракета.

В Кремле заявили, что применили для удара по Днепру баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ракету запустили с мобильного ракетного комплекса "Кедр".

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий предупредил, что у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и что Россия, вероятно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

Ранее аналитики ISW прогнозировали, что Россия, возможно, повторит ее запуск в ближайшее время.