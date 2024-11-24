Использование Россией баллистических ракет средней дальности - типичный шантаж, считает глава МИД Украины.

Необходимо укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать российские баллистические ракеты средней дальности.

Такой информацией министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поделился в социальной сети Х (Twitter).

Он отмечает, что использование Россией баллистических ракет средней дальности является типичным шантажом.

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По его словам, "Путин пытается всех отпугнуть от поддержки Украины":

"Партнеры Украины должны действовать с точностью до наоборот - отказаться от шантажа, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты".

В центре внимания российская межконтинентальная баллистическая ракета - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Россия ударила ракетой "Орешник" по Днепру.

Научный сотрудник Ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн в интервью CNN рассказал, что кремлевский правитель Путин солгал, что российские баллистические ракеты "Орешник" нельзя перехватить.

По его словам, некоторые противоракетные системы американского и израильского производства смогут сбить несколько боеголовок. Он сказал, что такие системы, как SM-3 от Aegis или Aegis Ashore, а также, скорее всего, Arrow 3 и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) могут абсолютно справиться с этим типом угрозы.

Военный аналитик отметил, что экономический фактор является большей проблемой, чем сам перехват, поскольку для сбития всех боеголовок понадобится большое количество перехватчиков.

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