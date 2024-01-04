В России инженерам поставили задачу по модернизации крылатых ракет, поделились в Центре нацсопротивления.

Получены доказательства того, что российские оккупанты намерены оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В частности, неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором враги изготавливают ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. "Из них известно, что "министерство нападения" РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком", - говорится в сообщении.

В то же время пока не зафиксированы случаи применения россиянами модернизированных ракет X-32. "Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, поскольку враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", - говорится в сообщении.

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В центре внимания Х-32 - ракета, о которой стоит прочитать важные новости

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2023 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ракеты Х-32 - это модернизированная версия ракет Х-22.

По его словам, с февраля 2022 года российские захватчики применили против Украины более 300 ракет типа Х-22. Для перехвата и сбивания таких ракет нужны такие системы, как Patriot. Игнат уточнил, что ранее вообще украинской ПВО ракеты типа Х-22 или Х-32 не сбивались.

Стоит отметить, что по состоянию на 4 января 2024 года украинские воины уже ликвидировали 1 785 крылатых ракет противника.

Справка УНИАН. Х-32 - это российская крылатая ракета. Это оружие воздушного базирования, его класс - "воздух - поверхность". Х-32 дальность имеет до 1000 километров. Скорость этой ракеты составляет от 4 тысяч км/ч до 5,4 тыс. км/ч.

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