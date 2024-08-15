В частности такое оружие США может повлиять на силы Китая в регионе.

ВМС США развернули новые ракеты класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам экспертов, это может уничтожить преимущество Китая в досягаемости с воздуха, что является частью усиленного внимания к демонстрации силы на фоне высокой напряженности в регионе, пишет Reuters.

Отмечается, что AIM-174B разработана на основе легкодоступной зенитной ракеты SM-6 компании Raytheon (RTX.N). Она является самой дальнобойной ракетой такого типа, которую когда-либо разворачивали Соединенные Штаты, что было официально признано в июле.

Эта ракета имеет три важных преимущества:

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может летать на большее расстояние, чем следующая лучшая американская ракета AIM-120 AMRAAM;

она не требует новых производственных линий;

она совместима с самолетами как минимум одного союзника - Австралии.

В Reuters отметили, что такое оружие, как AIM-174B может атаковать воздушные цели на расстоянии до 400 км и это очень важно. Кроме того, оно превосходит китайскую ракету PL-15, что позволяет американским самолетам отводить угрозы от авианосцев и безопасно поражать "высокоценные" китайские цели, такие как самолеты управления.

"Соединенные Штаты могут обеспечить безопасность своих важных активов, таких как авианесущие группы, и наносить удары по объектам НОАК на большом расстоянии", - подчеркнул исследователь аналитического центра в Тайбэе, Ассоциации стратегического предвидения, используя аббревиатуру Народно-освободительной армии (НОАК) Чи Чун.

Оружие в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в России впервые публично показали зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", который якобы может сбивать гиперзвуковые цели. Отмечается, что презентация состоялась на оборонной выставке "Армия-2024" в Московской области. Также говорится о том, что ЗРК якобы оснащен РЭБ последнего, шестого поколения, которая сможет подавлять электронное оборудование целей.

Также военный эксперт Олег Катков рассказал, в чем заключается опасность иранских ракет, которые может получить Россия.

"Эти ракеты тактические, значительно меньшей дальности. Это 80 километров. Также речь шла о других ракетах, но с дальностью, которая складывается в 80-150 километров. Это такие ракеты, которые больше похожи на GMLRS до HIMARS. Тегеран во время прошлой выставки в Москве ракету Ababil представил. Поэтому такие разговоры, что Кремль заинтересован, имеют за собой основания", - объяснил Катков.

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