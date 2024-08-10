Эти ракеты предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу.

В западных СМИ появилась информация, что Иран поставит России сотни баллистических ракет. Сообщалось, что новые ракеты Fath-360 и Ababil Россия получит уже в ближайшее время.

Как отмечают эксперты Defense Express, ранее шла речь о двух типах иранских ракет, в которых заинтересован Кремль - Fateh-110 и Zolfaghar. Но по состоянию на август никакого подтверждения этому найдено не было и РФ ни разу не использовала иранские ракеты.

Ракеты Ababil

Как отмечают в Defence Express, это довольно небольшая по размерам ракета длиной 3,7 метра, весом 240 кг и дальностью до 86 км.

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Ababil существует в двух версиях со спутниковой и инерциальной навигацией и с дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке. Также известно, что пуск ракеты осуществляется из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по 8 на одной платформе.

Fath-360

Что касается Fath-360, то эта ракета ни разу не фигурировала, как интересующая РФ. Эксперты отмечают, что эта разработка известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Как пишут в Defence Express, эта ракета имеет длину в 5,1 метра, при диаметре 368 мм, общий вес 787 кг, из которой на боевую часть приходится 150 кг и достигает скорости 4 Маха, дальность полета до 120 км. Система наведения состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

"Очевидно Fath-360 базируется на Fateh-110 и является ее значительно уменьшенной копией. Визуально, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста. Стоит добавить, что пусковая Fath-360 традиционно для Ирана замаскирована под обычный гражданский грузовик", - пишут эксперты.

При этом в Defence Express указали на главное отличие этих двух типов ракет от предыдущих Fateh-110, Zolfagar.

Как отмечают эксперты, если Fath-360, Ababil предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, то Fateh-110, Zolfagar - для атак объектов в глубоком тылу.

Иран поставит России ракеты

Как писал Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке, Иран готовится к поставке России сотен баллистических ракет с радиусом действия 120 км.

Издание отмечает, что десятки российских военнослужащих сейчас учатся в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360 Fath-360, при этом ожидается "неизбежная доставка России" сотен оружия со спутниковым наведением для ее войны в Украине.

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