Сегодня Минобороны Великобритании объявило о выделении Украине 650 легких многоцелевых ракет.

Сегодня Минобороны Великобритании объявило о выделении Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM для применения в противовоздушной обороне. Поэтому, как отмечают эксперты Defence Express, на этом фоне возникает вопрос о том, какие типы воздушных целей Украина сможет сбивать этими ракетами, и какой сегмент противовоздушной обороны усилит их передача.

Ракеты LMM Marlet - что о них известно

Как отмечают эксперты, в британских вооруженных силах эти ракеты используются в двух сегментах - либо под ПЗРК Martlet или ЗРК малой дальности Stormer HVM, либо как легкие противокорабельные ракеты под Leonardo AW159 Wildcat HMA2 морской авиации.

Что касается характеристик самих LMM, то стартовая масса таких ракет составляет 13 килограммов, из них боевая часть - 3 килограмма, дальность стрельбы - более 6 километров, скорость полета - 1,5 Мах (около 2500 километров).

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"Исходя из приведенных выше характеристик, следует понимать, что наши защитники смогут использовать британские ракеты LMM именно для борьбы с различными типами вражеских беспилотников - или разведывательные у линии фронта, или же те же "Шахеды" при атаках врага по критической инфраструктуре Украины", - отмечают в Defence Express.

Ранее уже сообщалось, что ПЗРК Martlet от британцев оказался одним из лучших рецептов против российских БПЛА.

Оружие для Украины

Великобритания объявила, что поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM Martlet для усиления ПВО. Стоимость контракта составляет 162 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов долларов).

Министр обороны Британии Джон Хили объявит о поставке на сегодняшнем заседании "Рамштайн", первые поставки начнутся уже к концу года.

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