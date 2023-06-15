По словам эксперта, если за месяц в РФ могут произвести 35 ракет Х-101, то из них одна-две будут бракованными.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Олексанр Коваленко заявил, что когда россияне начинают наращивать производство вооружения, появляется очень много брака. Это касается, например, боеприпасов.

Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, из-за отсутствия технического контроля, бракованная продукция допускается к применению.

"Да, они смогли благодаря контрабанде нарастить производство на 10-15% крылатых ракет Х-101. Но не все из этих ракет являются достаточно качественными. И это отражается уже зеркально на более массовом производстве. Если они, например, за месяц могут сделать 35 ракет Х-101, то из них одна-две будут бракованные. Это серьезная проблема для производства такого небольшого количества партий. Если мы говорим о производстве таких снарядов, как 152 мм или 122 мм, то из 10 тысяч таких боеприпасов 100-200 или даже 500 могут быть бракованные и самодетонирующие", – объяснил Коваленко.

Обозреватель добавил, что в попытке нарастить объемы производства, российский ВПК деградирует. По его мнению, это производство и в дальнейшем будет вредить самой военной машине России.

Производство вооружения в РФ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, несмотря на санкции, РФ все еще удается производить новые ракеты. Страна-агрессор смогла обходить ограничения и получать комлектующие от других стран.

На встрече с пропагандистами российский диктатор Владимир Путин восхвалял танк Т-90. Военный эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что у него на самом деле масса проблем. Например, "самый защищенный танк" очень быстро горит. Скорострельность танков, по словам обозревателя, составляет 6-8 выстрелов в минуту, а бронепробиваемость российских выстрелов отставала и продолжает отставать от западных.

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