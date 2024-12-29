Частично дроны-"обманки" могли бы собирать даже школьники, а в целом это могло бы стать неким народным проектом, считает военный.

Украина непропорционально мало отвечает на воздушные атаки российских оккупантов, которые происходят каждую ночь, поэтому мы могли бы частично компенсировать это за счет использования большего количества дронов-"обманок". Об этом сказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в эфире Radio NV.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать для дезорганизации работы российской противовоздушной обороны, он высказал мнение, что с этим поможет концепция массового использования дешевых дронов.

"Тем более, что сейчас Россия активно пользуется такой тактикой. Она каждую ночь засылает к нам не только десятки настоящих "шахедов", но и десятки ложных целей, которые нашу ПВО истощают не хуже, чем сами "шахеды". И это происходит уже много-много месяцев", - отметил Луценко.

Видео дня

Военнослужащий подчеркнул, что Украина и так непропорционально мало отвечает на воздушные атаки российских оккупантов, которые происходят каждую ночь.

"И мы могли бы по крайней мере частично... компенсировать эту несоразмерность воздушных атак за счет того, что мы могли бы запускать больше "обманок". "Обманка" может быть не чистой "обманкой", а может просто нести какой-то небольшой заряд, иметь не такое продвинутое оборудование, не такое качество изготовления... Но при этом все равно не меньшим образом, а, возможно, даже и большим, специально на это направленным, раздражать российское мирное население каждую ночь в крупнейших городах", - сказал он.

Так, добавил Луценко, "нет никаких причин отказывать себе в том, чтобы делать "приманки", которые достигнут Москвы, Санкт-Петербурга или даже Казани.

"Дистанция, в принципе, для двигателей внутреннего сгорания - это не проблема. Можно лететь на тысячу километров, долетать в самые дальние уголки европейской части России. И таким образом добиваться того эффекта, который ежедневно мы имеем здесь в Украине. К сожалению. Что люди не спят, люди волнуются, тревоги, истощение. В эту игру стоит играть вдвоем", - подчеркнул военнослужащий.

По его словам, примитивный дрон-"обманка" при массовом производстве может стоить 1,5-2 тысячи долларов.

"Более того, я считаю, что отдельные компоненты, например, фюзеляж, к такому дрону можно было бы пригласить изготавливать всех. Вплоть до учеников старший классов в школах. Вместо уроков труда и патриотического воспитания могли бы учиться делать дроны на примере такого дрона", - сказал Луценко и добавил, что в целом это могло бы стать неким "народным проектом".

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в этом году дроны украинского производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны.

В частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали более 1,5 миллиона FPV-дронов (вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации).

Вас также могут заинтересовать новости: