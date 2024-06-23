По словам Владимира Заблоцкого, Украина научилась сбивать авиацию врага с помощью надводных беспилотных катеров.

Российские вертолеты Ка-29 и Ка-27 могли сбить украинские надводные дроны MAGURA V5, а не российский "Панцирь", как утверждают в РФ. Об этом в эфире Radio NV сказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

По его словам, россияне прикрывают свою несостоятельность и неудачу, и успех украинских дронов, которые научились сбивать вертолеты, говоря, что это якобы дружественный огонь по своим.

"Я считаю, что это был успех нашего надводного дрона. Кстати, это может быть уже второй такой факт уничтожения. Первый был в прошлом году или зимой этого года, когда они искали сбитый Ка-27. Но это не афишируется и не было подтверждено. Посмотрим со временем, как оно было. Сбили - и хорошо, что сбили. А чем, это уже такое дело", - отметил эксперт. Видео дня

Он подчеркнул, что в войне на море есть техника, технологии, а есть тактика, которая предусматривает провоцирование противника на "определенные действия, выгодные для нас".

"Противник использует такие вертолеты для поиска наших надводных беспилотных катеров. Мы это знаем. И он знает, что мы знаем, но ничего сделать не может, потому что, как бы там ни было, а авиационные средства являются наиболее эффективными против надводных целей. Это всегда было, остается классикой жанра", - подчеркнул Заблоцкий.

Сбитие вертолета РФ

В апреле ВМС Украины уничтожили российский вертолет Ка-27. О ликвидации очередной российской "птички" заявил представитель Военно-морских сил Уркаины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что вертолет "что-то искал, и нашел".

Вас также могут заинтересовать новости: