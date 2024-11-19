Бомба содержит 250 кг зажигательной смеси и 37,5 кг осколочно-фугасного заряда.

Появилась первая видеозапись, на которой зафиксировано действие осколочно-фугасно-зажигательной авиационной бомбы ОФЗАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко разместил в своем Телегерам-канале запись, на которой, по его словам, первое задокументированное применение ОФЗАБ-500 с УМПК.

Как отмечает эксперт, эти бомбы РФ и ранее применяли по территории Украины, но в свободно планирующей версии, информация о применении их с УМПК появилась только в 2024 году, но задокументированного подтверждения она не имела.

"Теперь – есть. Осколочно-фугасная зажигательная авиационная бомба – по своему названию она уже дает представление о том, с чем мы имеем дело. В большинстве случаев имеет объемно-детонирующий эффект в воздухе, воздействуя по площади взрывным, осколочным и зажигательным эффектами", — написал Коваленко.

Обозреватель поясняет, что принцип действия ОФЗАБ-500 заключается в детонации термобарического состава, с последующими взрывами центральной схемы инициирования заряда с увеличенным меридиональным углом разлета осколков. В результате, площадь поражения значительно больше других авиационных бомб подобного принципа действия.

По данным эксперта, ОФЗАБ-500 содержит 250 кг зажигательной смеси и 37,5 осколочно-фугасного наполнения.

"Собственно, можно говорить о том, что еще одно средство поражения приспособлено под УМПК, точнее УМПК приспособлен под него. Номенклатура КАБ у России расширяется", — подчеркнул Коваленко.

Россия применяет в Украине авиабомбы с УМПК - подробности

Согласно информации из открытых источников, первое сообщение о применении Россией авиабомб с УМПК было опубликовано 4 января 2023 года Телеграм-каналом Fighterbomber. На приложенном к публикации фото была изображена подвешенная под бомбардировщик Су-34 авиабомба ФАБ-500М-62 с УМПК. В Украине впервые подтвердили применение РФ авиабомб с УМПК 4 апреля 2023 года, указав при этом, что с их помощью наносится до 20 ударов в день, официально подтверждение Кремля появилось 8 мая 2023 года.

УМПК представляет собой сварную конструкцию с двумя раскрывающимися крыльями и двумя хвостовыми элеронами. Это автономная летающая конструкция, к которой присоединяется авиабомба. Установка УМПК на авиабомбу может производиться непосредственно на аэродроме (а не на заводе или в ремонтной мастерской). После сброса авиабомбы крылья раскрываются при помощи пружинного механизма. Наведение бомбы на цель осуществляется при помощи навигационного модуля, который использует как сигналы с инерциального измерительного блока, так и спутниковую навигацию с применением помехозащищенной GPS/ГЛОНАСС антенны "Комета М".

К лету 2024 года воздушно-космические силы РФ уже ежемесячно сбрасывали на Украину около 3500 авиабомб, оборудованных УМПК.

Напомним, в конце октября 2024 года российские оккупанты сбросили на жилой дом в Харькове ФАБ-500 с УМПК. В результате были разрушены сразу несколько этажей, погибло много людей, в том числе дети. Пострадали десятки жителей дома.

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