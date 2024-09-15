САУ "Мста" когда-то называли "снайперская винтовка", отметили журналисты.

Продолжается война в Украине, и на Кураховском направлении украинские артиллеристы используют западные гаубицы "M-777" (их еще называют "Три топора").

У российских захватчиков есть советские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С", и они имеют слабое место - в случае проблемы со стволом его замена становится реальной проблемой, рассказал офицер-артиллерист из Вооруженных сил Украины с позывным "Сенатор" журналистам "Радио Свобода".

Воин отметил, что вражеская самоходка бронированная, из нее можно бить большим перечнем высокоточных боеприпасов. Офицер ВСУ подчеркнул, что САУ "Мста" когда-то называли "снайперская винтовка".

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"...Поэтому больших преимуществ у западных пушек нет. Наши "M-777" такие же точные, имеют большое количество номенклатур боеприпасов, которые мы можем применять. Но в случае какого-то повреждения - буквально несколько часов - пушка становится в строй, даже если ресурс ствола заканчивается, все на раз-два заменяется. В советской школе, в артсистемах, с этим немного сложнее", - добавил защитник Украины.

"Сенатор" подчеркнул, что "заменить ствол на какой-то условной "Мсте" - это реально проблема". Боец также рассказал, что на Кураховском направлении в течение последних нескольких месяцев штурмы со стороны российских оккупационных сил "приобрели признаки массовости". Наши воины сказали, что противники атакуют украинские позиции со стороны Новомихайловки, Красногоровки и Марьинки и при этом применяют много техники. "Сенатор" подчеркнул, что во время атак россияне стали меньше использовать мотоциклы и багги.

"Такое ощущение, что в летний период они использовали их для того, чтобы накопить броню. И сейчас эта вся техника активно идет в нашем направлении. Мы максимально стараемся нанести врагу потери, сточить его наступательный потенциал и создать условия для того, чтобы в дальнейшем провести свои контрнаступательные действия. Чтобы, как минимум, не допустить продвижения врага", - подчеркнул собеседник.

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"M-777" - это 155-мм британско-американская гаубица, которую буксуют. Ее используют, в частности, армии США, Канады, Австралии, Саудовской Аравии и Индии.

США предоставили Украине десятки таких гаубиц. В мае 2022 года посольства Штатов в нашей стране утверждало, что Штаты прислали украинской стороне 90 "M-777", и многие из них к тому времени уже работали на передовой.

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