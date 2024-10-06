Система передачи оружия со складов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, уходит в прошлое.

Европейский Союз отказывается от нынешней системы военной поддержки Украины. Об этом пишет польский портал RMF24.

Авторы указывают, что это продиктовано, среди прочего, вето "пророссийской Венгрии". Так, в среду должна быть принята политическая договоренность между послами ЕС относительно правил предоставления Украине помощи в размере 50 млрд евро, полученных от процентов с замороженных российских активов:

"Проект решения предусматривает, что подавляющее большинство средств будет направлено на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5 процентов будут перечислены в Фонд мира, из которого ЕС до сих пор финансировал вооружение для Украины".

Издание отмечает, что это решение не потребует единогласия, поэтому вето Венгрии будет обойдено. При этом Венгрия "бесстыдно", по словам одного из дипломатов ЕС, почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, из которого возвращаются деньги странам ЕС за переданное Украине оружие. Поэтому, например, Польша месяцами ждет выплату почти 2 миллиардов злотых.

"Однако решение о том, что подавляющее большинство (95%) процентов из замороженных российских активов будет направлено на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, означает резкое уменьшение средств, выделяемых этому фонду. Хотя Киев сможет выделить часть этой макрофинансовой помощи, например, на укрепление своей оборонной промышленности, система передачи оружия со складов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, уходит в прошлое", - говорится в статье.

Сотрудничество ЕС с Украиной - последние новости

В ЕС предлагают начать подготовку к возможному вступлению Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В частности, Португалия активно продвигает вопрос присоединения Украины к Европейскому Союзу. Там предлагают, чтобы ЕС уже начал готовиться к возможному вступлению нашей страны в блок.

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