Эксперт говорит, что обе самоходки примерно одинаковы по своим тактико-техническим характеристикам.

Украинского военного эксперта Олега Жданова попросили сравнить две САУ - польский "Краб" и немецкую PzH 2000. Он говорит, что они примерно одинаковы по своим тактико-техническим характеристикам.

"Я так понимаю, что очень близкий ствол. Оба ствола 155 миллиметров, оба ствола имеют длину 52 калибра, а это влияет на дальность стрельбы и на начальную скорость боеприпаса. Обе самоходки имеет гусеничную базу", — заявил он в эфире проекта FreeДом.

Жданов продолжил, что у польского "Краба" башня британской самоходки. Немецкая САУ в принципе вся изготовлена в Германии, но ствол аналогичный, поэтому дальность стрельбы у "Краба" 30-40 км, а у немецкой PzH 2000 - 30-50 км, а активно-реактивным снарядом - 67 км.

Боеприпасы в принципе одинаковые, потому что калибр одинаковый. А вот пороховой заряд разный, из-за этого и получается разница в дальности стрельбы.

"Запас хода по топливу соответственно 400 км у "Краба" и 420 - у PzH 2000. То есть здесь 20 километров всего лишь разница. Ну, и по двигателю: у немецкой гаубицы 1000 лошадиных сил, у польской - 800", — заявил военный эксперт.

У обеих гаубиц полуавтомат заряжания, экипаж одинаковый - пять человек. "Краб" немножко легче - он 48 тонн, а немецкая гаубица весит 55 тонн, отсюда и разница в мощности двигателя. Скорострельность заявлена шесть выстрелов в минуту, у немецкой гаубицы - максимально 10.

"Практически одинаковые. Немецкая чуть-чуть помощнее, но, видите, у нас немецкая показала себя не очень в плане технической исправности, оказалась очень нежная и капризная в полевых условиях и в условиях ведения активных боевых действий", — подытожил Жданов.

Напомним, первые 18 гаубиц "Краб" были доставлены из Польши в Украину – в рамках военной поддержки – в мае. Эта техника была передана из средств польского войска. САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.

Передать гаубицы PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.

САУ PzH 2000 выполнена в стандартном для НАТО калибре 155 мм. Такое сочетание сейчас признано классическим и наиболее удачным и в среднем дает дальность выстрела обычным снарядом около 30 км. Но у PzH 2000 результаты гораздо лучше. Обычный снаряд, выпущенный из этой немецкой САУ, преодолевает от 30 до 36 км.

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