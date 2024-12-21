Машины будут использовать для обучения украинских пилотов.

Польша передала Украине два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP. Об этом сообщает Государственное агентство стратегических резервов Польши.

Непосредственным получателем стал Харьковский национальный университет внутренних дел. Там эти машины будут использовать для обучения будущих пилотов.

Украинский посол в Польше Василий Боднар уточнил, что польские вертолеты уже прибыли в Украину.

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Что за вертолеты получила Украина

Ми-8 - это многоцелевой транспортный вертолет советского производства, разработанный в 1960-х годах. Назначение: перевозка грузов, пассажиров, военных, медицинская эвакуация, боевые операции.

Максимальная скорость 250 км/ч, дальность полета до 500 км (с дополнительными топливными баками - до 950 км). Может перевозить до 24 пассажиров или 4000 кг груза.

Bell 412-HP - это многоцелевой средний вертолет американского производства, являющийся модернизацией Bell 212. Назначение: гражданская авиация (спасательные операции, перевозки), военные задачи.

Максимальная скорость 260 км/ч, дальность полета до 650 км. Вместимость: до 15 пассажиров или 2000 кг груза.

Оба вертолета широко используются в медицинской авиации, полиции, военных и гражданских организациях в разных странах. Ми-8 больше по размерам и грузоподъемности, а Bell 412-HP имеет более современное оборудование, подходит для операций в сложных условиях и меньше потребляет топлива.

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