У россиян нет лишних ЗРК "Панцирь" и С-400, считает военный эксперт.

Российские оккупанты не смогут защитить всю территорию РФ от ударов дронами, и поэтому стараются прикрыть хотя бы некоторые направления и из-за этого стягивают на окраины города Санкт-Петербург зенитно-ракетные комплексы С-300.

То, что захватчики перебрасывают в Санкт-Петербург именно эти ЗРК, свидетельствует вот о чем - у них нет лишних "Панцирей" и С-400, рассказал летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан "24 Каналу". Военный эксперт подчеркнул, что С-300 - старое оружие, которое враг уже давно снял с боевого дежурства и использует как баллистическую ракету для ударов по украинской территории, и она по дронам очень плохо работает.

"Поскольку они его подняли и ставят как противовоздушную оборону, значит, что есть большие проблемы для России, которые не решить", - добавил офицер.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, в РФ часто начали жаловаться на удары дронами, раздавались взрывы на различных объектах.

В частности, 21 января стало известно, что в порту Усть-Луга, который находится в Ленинградской области РФ на Балтийском море, был нанесен удар беспилотником по большому газовому терминалу компании "Новатэк" Геннадия Тимченко - это друг российского диктатора Владимира Путина.

ЗРК С-300 - радиус поражения и другая важная информация

Это советское оружие среднего радиуса действия. В зависимости от того, какой тип установки и тип ракет, максимальная дальность этого ЗРК может составлять от 150 до 300 километров.

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