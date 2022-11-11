По словам Пионтковского, Польша решила передать Украине советские самолеты Су-24.

Соединенные Штаты Америки и Польша намерены предоставить Украине новое вооружение. США поставят ракеты воздушного базирования SCALP дальностью в тысячу километров, а Польша – самолеты Су-24, которые будут оснащены этими ракетами.

Как заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в новом выпуске программы "Аргумент" на УНИАН, на этот шаг Штаты могут подтолкнуть российские удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

"Если они (Россия – ред.) будут продолжать эти варварские бомбардировки инфраструктуры, то все-таки и общественное мнение, и украиснкая дипломатия сломают вот этот стереотип западный и американский, чтобы Украина "победила потихонечку". Потому что цена вот этой "победы потихонечку" слишком очевидна будет – это десятки тысяч уничтоженных украинских жизней. И я думаю, что уже невозможно будет в ответ на такие военные преступления не поставлять очень простую вещь – это дальнобойные ракеты ATACMS к HIMARS. И вот сейчас, я точно знаю об этом, в Вашингтоне очень серьезно обсуждается еще более страшное для русских оружие – это крылатые ракеты воздушного базирования SCALP дальностью 1 000 километров", – отметил политолог.

Более того, по словам Пионтковского, Польша решила передать Украине советские самолеты Су-24.

"Сейчас идет оснащение этих советских самолетов, которыми прекрасно управляют украинские летчики, вот этими ракетами SCALP. Тогда меняется вся эта ситуация, и тогда в ответ на каждый удар по инфраструктуре Харькова будет удар по инфраструктуре, я не знаю, Курска. А на удар по инфраструктуре Киева – по инфраструктуре Москвы", – добавил он.

Пионтковский считает, что после поставок этого вооружения, будет ликвидировано единственное преимущество российской армии.

"Максимальные ракеты, которые сегодня поставляют Украине для HIMARS – это 80 км, а ракеты воздушного базирования, которые с самолетов запускаются – русские сами хвалятся, они их откуда-то с Каспийского моря запускають – это 2 000 км. Это на порядок выше. Это единственный способ, которым можно остановить эти преступления", – резюмировал Пионтковский.

Вооружение для Украины

США и другие партнеры поставляют Украине вооружение для борьбы с российской агрессией.

10 ноября 2022 года советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи для Украины. По словам Салливана, речь идет также о ракетах для систем противовоздушной обороны Hawk и для американских зенитно-ракетных комплексов Avenger, которые оснащены ракетами Stinger.

Кроме того, президент США Джо Байден намекнул, что дальнобойные ракеты для HIMARS уже могли быть переданы Украины.

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